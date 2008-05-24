Кто работал со скриптом. Необходимо добавить RSS ленту.
Посадить дизайн на свой движок (Срочно)
Есть дизайн. Необходим человек со своей CMS.
Основные требования к системе управления сайтом:
1) Заполнение статических разделов.
2) Добавление новостей.
3) Добавление статей.
Обязательное условие:
1) Нужна своя CMS - системы типа Mambo, Typo3 и т.д. не подходят.
2) Верстка есть - нужна только привязка.
3) Без портфолио не обращаться.
4) Работа должна быть выполнена в максимально короткие сроки.
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