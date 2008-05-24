Посадить дизайн на свой движок (Срочно)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен15 заявок378 просмотров

Есть дизайн. Необходим человек со своей CMS.

Основные требования к системе управления сайтом:

1) Заполнение статических разделов.

2) Добавление новостей.

3) Добавление статей.

Обязательное условие:

1) Нужна своя CMS - системы типа Mambo, Typo3 и т.д. не подходят.

2) Верстка есть - нужна только привязка.

3) Без портфолио не обращаться.

4) Работа должна быть выполнена в максимально короткие сроки.

17 лет назад
genious
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

boan
40 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$400
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

boan
40 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Восстановить исходник

    Здравствуйте! Флешер, который сделал редизайн сайта http://www.stroymetallproekt.ru/ исчез... У меня нету исходника... Есть исходник до редизайна. Редизайн заключался в следующем: 1) добавлен кирпичный фон 2) заменены логотипы ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Market.Yandex.ru + граббер + ShopScript

    $250

    Имеется граббер Я.Маркета. Требуется подправить граббер, чтобы он нормально грабил и подправить ShopScript, чтобы меньше тормозил при большом количестве товаров. = Сейчас граббер грабит товары, но создаёт много раздичных характеристик товаров. Из-за ...

    HTML
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка сайта на 1с:битрикс

    Ищем Специалиста 1С:Битрикс для постоянной удаленной работы Для работы системы будут предоставляться. От вас требуется хорошее знание данной системы умение настраивать под разверстанный шаблон дизайна, при необходимости доработка системы и дописание дополнительных ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Установить или сделать чат

    Необходимо сделать чат или поставить готовый в котором: Нет регистрации каптча на входе Возможность администрирования Смайлы Возможность банить пользователей по ИП -адресу Приват между пользователями и т.п. ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад