Создание минисайтов

Для небольшого проекта требуется помощник в создании минисайтов (т.е. мелких сайтов с 1-3 страницами одинаковой тематики). Контент для страниц будет предоставлен на 70-80%. Дизайн для минисайтов нужен простой и со вкусом, но отличающийся друг от друга. Требуется так же регистрация на бесплатных серверах. Размещение минисайтов на бесплатном(90%) и платном хостинге(10%). Объем работы от 10 минисайов в месяц. От вас опыт в верстке сайтов и оптимизации. Ждем письмо с Вашей ценой вознаграждения за помощь в создании и размещении 1 минисайта. Внимание отправляйте письмо сразу на почтовый ящик ([email protected]), сообщения на сайте проверяются крайне редко.