Залить и настроить он-лайн игру

Вообщем мне нужно залить на сайт и настроить скрипты он-лайн игры территории(или наподобии).

Проблема состоит в том что скриптов подобных браузерных игр достаточно много в свободном пользовании, но все они ломанные и работают не всегда отлично.

Требуется установить игру на сервак и настроить чтобы она более менее работала без багов.