Залить и настроить он-лайн игру

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок183 просмотра

Вообщем мне нужно залить на сайт и настроить скрипты он-лайн игры территории(или наподобии).

Проблема состоит в том что скриптов подобных браузерных игр достаточно много в свободном пользовании, но все они ломанные и работают не всегда отлично.

Требуется установить игру на сервак и настроить чтобы она более менее работала без багов.

17 лет назад
starhelp
Дмитрий 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

Maxsimus
Максим 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
4 отзыва(-3)
17 лет назад
$50

Заявки фрилансеров

Maxsimus
Максим 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
4 отзыва(-3)
17 лет назад