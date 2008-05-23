Разработка нескольких Flex-компонентов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок71 просмотр

Требуется создать несколько Flex компонетов по ТЗ (в аттаче) на основе стандартных

Среда разработки Flex Builder 3

ICQ 175744185

17 лет назад
netsoftjob
Владимир 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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