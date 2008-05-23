Разработка дополнительного функционала сайта

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка242 просмотра

Необходимо создать дополнительный функционал для портала на CMS JOOMLA 1.5

Разработать требуется только указанный функционал с интеграцией с указанными дополнениями Joomla и пользовательскую часть.

Пожалуйста обращайтесь только профессионалы с опытом работы с Joomla и с реальными предложениями!

Оплата ТОЛЬКО с использованием безопасной сделки.

Просмотрите приложенные файлы.

В ожидании Ваших предложении,

Александр

Joomla
17 лет назад
alexander-79
45 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров