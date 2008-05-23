Переписать компонент от joomla на RunCMS

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок117 просмотров

Необходимо переписать следующий компонент для joomla (gmap), так что бы он работал под RunCMS c сохранением всего функционала компонента.

Компонент прилагаю.

Joomla
17 лет назад
yugit
36 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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