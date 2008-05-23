Добрый день! Требуется создать небольшой корпоративный интранет-портал на платформе Windows SharePoint Services 3.0 на основе разработанного нами дизайна. Сделайте, пожалуйста, для нас коммерческое предложение на эту работу (стоимость и сроки). Требуемая структура ...
Интересует цена аналога сайта
Есть сайт. http://id.borovichi.ru/
После регистрации в этой форме данные попадают в несколько баз разных сайтов.
Сколько будет стоить разработать такую же?
Данные из ситемы должны попадать в базы Joostina, vBulletin, WP
Заявки фрилансеров
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