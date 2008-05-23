Интересует цена аналога сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки198 просмотров

Есть сайт. http://id.borovichi.ru/

После регистрации в этой форме данные попадают в несколько баз разных сайтов.

Сколько будет стоить разработать такую же?

Данные из ситемы должны попадать в базы Joostina, vBulletin, WP

WordPress
17 лет назад
luzh1n
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров