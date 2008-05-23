Подкорректировать скрипт gallery2.ru

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Закрыт2 заявки116 просмотров

Поставил скрипт с сайта http://www.gallery2.ru/

Есть несколько пожеланий по его корректировке: добавить различную сортировку фотографий, изменить размер превьюшек, новых фоток и популярных..

Много всяких небольших пожеланий...

Ищу программиста, который знаком с этим скриптом, сможет выполнять мои указания.

17 лет назад
Extazy
36 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров