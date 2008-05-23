Разработать компанент для joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки143 просмотра

Требуется разработать компанент для жумла

Компонент представляет из себя каталог отелей и пансионатов с таблицей свободных и занятых номеров + форма подачи заявки на поселение!!!

Более подробно по аське 385 080 695.

По сути надо переделать уже существующий компонет и добавить некоторые в него возможности

Joomla
17 лет назад
l_valentin
Валентин 
42 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Zinaran
40 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
4 отзыва(-1)
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Zinaran
40 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
4 отзыва(-1)
17 лет назад