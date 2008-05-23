Разработать компанент для joomla

Требуется разработать компанент для жумла

Компонент представляет из себя каталог отелей и пансионатов с таблицей свободных и занятых номеров + форма подачи заявки на поселение!!!

Более подробно по аське 385 080 695.

По сути надо переделать уже существующий компонет и добавить некоторые в него возможности