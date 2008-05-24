Добрый день! Требуется специалист по настройке Joomla Virtue Mart и WP e-commerce, а также по установке и настройке CMS Joomla и WP. Опыт работы обязателен. Приводите примеры уже выполненных ...
Доработка скрипта выгрузки в Яндекс Маркет
Нужно доработать, доделать скрипт выгрузки товаров в Яндекс.Маркет из интернет-магазина на основе Virtuemart.Работы для программиста минут на 15. Подробности после обращения.
Заявки фрилансеров
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