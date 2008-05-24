Доработка скрипта выгрузки в Яндекс Маркет

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка191 просмотр

Нужно доработать, доделать скрипт выгрузки товаров в Яндекс.Маркет из интернет-магазина на основе Virtuemart.Работы для программиста минут на 15. Подробности после обращения.

17 лет назад
MGorelkin
Михаил 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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