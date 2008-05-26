Скрипт проверки сайтов

Нужен скрипт, который будет проверять наличие на списке сайтов определенной страницы. В скрипт загружается текстовый файл с адресами доменов (каждый с новой строки), скрипт добавляет к каждому домену недостающую часть урла(которую я казываю в настройках скрипта), и скрипт проходит по всем урлам и смотрит что отдает сервер, если сервер отдает ошибку, что страничка не найдена(404 ошибка), то этот этот сайт с доменом помещаем в плохие в отчете, если найдена, то в хорошие. Отчет соотвественно из двух текстовых файлов: один с плохими сайтами, другой с хорошими.