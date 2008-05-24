Проект биржа копирайтеров

Договорились что скрипт будет делаться с нуля. В итоге он взял готовый открытый скрипт и что то начал в нем менять. Изначально наговорил что у него куча программистов в офисе сидит, под конец только и слышал что он не спит днями и ночами, программирует и программирует... Вместо работоспособного скрипта сделал мульку. К примеру способ выплат сделал в виде строчек заявок и двух кнопок напротив каждой строки: "Оплачено" и "Отказано". А самого процесса выплаты даже и не видно. В конце концов он сделал меня в приоритете после 6 своих заказчиков - правильно, я же ему выплатил сумму, зачем на меня обращать внимание... После прямого вопроса, когда все будет готово он объяснил что проект не стоит 300 у.е., а стоит 1300 у.е., затем просто пропал. Ну что же, вебмани аккаунт заблокирован, ждем результатов арбитража. Такие парни учат одному - никогда не делай предоплат. Жаль, что честные программисты страдают от таких лихоманцев. Дополнение - ответ на твой наглый ответ на мой отзыв: Вот история где видно что ты получил 200 у.е. Мне всю историю сюда выложить чтобы видно было как ты начинаешь игнорировать своих заказчиков после предоплаты, которые повелись на твои просьбы оплатить за хостинг? Люди, если он будет просить денег за хостинг - не верьте. Нет у него ничего. Он и вышестоящему человеку тоже втирал что надо за хостинг край оплатить. Не правда ли много получается денег на один хостинг за один месяц :) Дополнение II - по поводу твоих сроков: ты же совсем пропал, вот история: Dav'X™ (01:24:18 15/06/2008) дай доступы, щас что по моей вине исправлю Alex (01:25:33 15/06/2008) я не собираюсь тратить свое время на доказывание тебе чего то. Если у тебя есть совесть и ты понимаешь перспективы будущего сотрудничества, то в какой то степени посмотришь на свою работу со стороны и увидишь как сейчас работать через биржу невозможно. Но если ты на рынке как гиена - схватил, урвал и убежал, то незачем что то мне доказывать. У меня и так из-за тебя сорвана репутация перед новыми партнерами. И я наелся этой каши предостаточно Alex (01:25:44 15/06/2008) доступ ищи - я тебе высылал ранее, ничего не поменяно Alex (11:33:25 15/06/2008) Когда я смогу увидеть результат? Alex (18:49:05 15/06/2008) Когда я смогу увидеть результат? Alex (05:10:42 16/06/2008) Когда я смогу увидеть результат? Alex (05:12:42 16/06/2008) Если к вечеру не будет результата, тебе будет неприятности. P.S. Ну и что - не хватило времени исправить, ок. Ну а написать что то в ответ тоже не судьба была? Так и скажи что был занят в поисках нового заказчика, который поверит про твой треп о судьбе и даст денег предоплатой на хостинг. А то что ты пишешь что дел 46 - так их пронумеровано по пунктам - получилось 22. Крайне черный кидалова исполнитель из Армении. Да, аську он снес с этого аккаунта - вот она: ICQ 966081