Скрипт корзины товаров

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок221 просмотр

Корзина нужна для сайта www.bfoto.ru - сайт без движка, на php

Для примера возьмем страницу http://www.bfoto.ru/bfoto_ru_217.php - снизу фотографии ссылка купить, нужно чтобы при нажатии на неё наименование товара (в виде ссылки на страницу с фото и ценой)

добавлялся в корзину - появлялась страница с надписью типа фото добавлена, сейчас вернетесь назад - и происходил возврат на предыдущую страницу. В правой боковой колонке сделать таблицу Корзины.

в которой ссылка оформить, товар, его стоимость.

И так можно добавлять несколько товаров.

При нажатии на ссылку формить пользователь попадает на страницу подобной этой http://migranov.ru/basket.php

дальше на страницу order.php и отправка заказа мне на мыло.

сама ссылку "Купить" сейчас легко меняется сразу на всех страницах путем изменения файла buy.php.

он вставлен во все страницы с фото при помощи желатенльно чтобы было также. чтобы я в любой момент смог изменить её сразу на всех страницах.

PHP
17 лет назад
astroganov
43 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

OzZzzy
Павел 
42 года
17 лет в сервисе
Был
5 дней назад
17 лет назад
$15
Проект скрипт корзины товаров. Ну опять не к чему придрасться! -)) Сделано быстро, всегда онлайн, исполнитель оперативно реагировал на мои замечасния и пожелания по прокту, много нюансов - и все были выполнены без лишних вопросов. Вобще рекомендую!
Задание было четко изложено заказчиком поэтому в ходе выполнения много вопросов не возникало. Кроме обговоренного функционала – был были добавлены еще дополнительные функции, за что заказчик оплатил премиальные :] Проблем в совместной работе не возникло. Надеюсь в будущем выполнить еще пару заказов для этого человека =) 10+

Заявки фрилансеров

OzZzzy
Павел 
42 года
17 лет в сервисе
Был
5 дней назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Проект биржа копирайтеров

    $50

    Необходимо создать простую биржу копирайтеров. У кого есть опыт создания бирж или готовые биржи - стучите в аську с пометкой "Биржа копирайтера". Дополнительно: Сегодня все что получилось наработать прошлому исполнителю я получил ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Скрипт (граббер)

    $20

    Необходим скрипт(граббер) отображающий информацию аукциона manheim.com с открытым кодом https://www.manheim.com/members/powersearch/-страницу которая открывается по ссылке MMR-&gt;Internet MMR, и выводить результат работы данной страницы

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Скрипт генерации принтскрина

    $100

    Здравствуйте! Нужен скрипт со следующими функциями: 1. Указывается ключевое слово; 2. Галочками выбираются поисковые системы, с которыми он будет работать; 3. Указывается глубина просмотра (позиций); 4. Папка, куда ...

    JavaScript
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доработка модуля Drupal

    $250

    Необходим программист для качественной и оперативной доработки модуля на Drupal. Все данные по модулю у меня есть, точного ТЗ нет, но имеется просто подробный план работ как и что сделать + скриншоты.

    Drupal
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Скрипт проверки сайтов

    Нужен скрипт, который будет проверять наличие на списке сайтов определенной страницы. В скрипт загружается текстовый файл с адресами доменов (каждый с новой строки), скрипт добавляет к каждому домену недостающую часть урла(которую я казываю в настройках ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Необходиа флешка

    $350

    Все подробности в Архиве, который можно скачать по ссылке! http://depositfiles.com/files/5556484 Если Есть готовые FLASH исходники с выносными Фотками и XML описаниями, То могу рассмотреть быстрое решение! просто купим готовое! ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Настройка WM интерфейса для мгновенных выплат

    $15

    Вообщем необходимо настроить выплату с сайта через Webmoney интерфейс. WMSigner скомпилирован, через shell подписывает строку, но через PHP работать отказывается. То что стоит сейчас, при мгноенной выплате с кошелька выдает ошибку "Ошибка выплаты: ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад