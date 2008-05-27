Скрипт корзины товаров

Корзина нужна для сайта www.bfoto.ru - сайт без движка, на php

Для примера возьмем страницу http://www.bfoto.ru/bfoto_ru_217.php - снизу фотографии ссылка купить, нужно чтобы при нажатии на неё наименование товара (в виде ссылки на страницу с фото и ценой)

добавлялся в корзину - появлялась страница с надписью типа фото добавлена, сейчас вернетесь назад - и происходил возврат на предыдущую страницу. В правой боковой колонке сделать таблицу Корзины.

в которой ссылка оформить, товар, его стоимость.

И так можно добавлять несколько товаров.

При нажатии на ссылку формить пользователь попадает на страницу подобной этой http://migranov.ru/basket.php

дальше на страницу order.php и отправка заказа мне на мыло.

сама ссылку "Купить" сейчас легко меняется сразу на всех страницах путем изменения файла buy.php.

он вставлен во все страницы с фото при помощи желатенльно чтобы было также. чтобы я в любой момент смог изменить её сразу на всех страницах.