Уважаемые разработчики! ТЗ в приложении. Пожалуйста ознакомьтесь перед тем как давать свои предложения. Просьба обращатся толковым людям, а не студентам, которые изучили синтаксис языка. Проект нужно сделать до среды вечера, максимум ...
Реализовать личный кабинет на Bitrix
Необходимо реализовать личный кабинет на Bitrix. Подробности по ICQ 258851692.
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