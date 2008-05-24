Скрипт для формы запроса/заказа с защитой

Требуется -

1. готовый скрипт запроса/заказа с защитой от спама, должен быть легко настраиваемый (доп. поля)

ИЛИ

2. встраиваемый в форму запроса/заказа модуль защиты

Предложения по каптчи рассматриваются в последнию очередь.

Более подробно: Уже стоит форма запроса/заказа, необходимо либо создать к ней защиту типа "поставьте галочку" т.е. без постановки её вручную сообщение неотправляется, возможно у Вас есть свои какие то наработки, в т.ч. и готовые скрипты, видел формы-всплывающиеся окно написанные на java...

Важно также -

а) чтобы форма или модуль защиты работал на любом хостинге, например без php

б) адрес пересылки формы

в) невозможность повторной отправки формы без новой, например, простановки галочки