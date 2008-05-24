Необходимо создать простую биржу копирайтеров. У кого есть опыт создания бирж или готовые биржи - стучите в аську с пометкой "Биржа копирайтера". Дополнительно: Сегодня все что получилось наработать прошлому исполнителю я получил ...
Скрипт для формы запроса/заказа с защитой
Требуется -
1. готовый скрипт запроса/заказа с защитой от спама, должен быть легко настраиваемый (доп. поля)
ИЛИ
2. встраиваемый в форму запроса/заказа модуль защиты
Предложения по каптчи рассматриваются в последнию очередь.
Более подробно: Уже стоит форма запроса/заказа, необходимо либо создать к ней защиту типа "поставьте галочку" т.е. без постановки её вручную сообщение неотправляется, возможно у Вас есть свои какие то наработки, в т.ч. и готовые скрипты, видел формы-всплывающиеся окно написанные на java...
Важно также -
а) чтобы форма или модуль защиты работал на любом хостинге, например без php
б) адрес пересылки формы
в) невозможность повторной отправки формы без новой, например, простановки галочки
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