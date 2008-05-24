Скрипт для формы запроса/заказа с защитой

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок236 просмотров

Требуется -

1. готовый скрипт запроса/заказа с защитой от спама, должен быть легко настраиваемый (доп. поля)

ИЛИ

2. встраиваемый в форму запроса/заказа модуль защиты

Предложения по каптчи рассматриваются в последнию очередь.

Более подробно: Уже стоит форма запроса/заказа, необходимо либо создать к ней защиту типа "поставьте галочку" т.е. без постановки её вручную сообщение неотправляется, возможно у Вас есть свои какие то наработки, в т.ч. и готовые скрипты, видел формы-всплывающиеся окно написанные на java...

Важно также -

а) чтобы форма или модуль защиты работал на любом хостинге, например без php

б) адрес пересылки формы

в) невозможность повторной отправки формы без новой, например, простановки галочки

JavaPHP
17 лет назад
users
Ник 
53 года
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

FrykT
37 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад
$1

Заявки фрилансеров

FrykT
37 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад

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