Доска объявлений с фото

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  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок207 просмотров

Интересует php скрипт доски объявлений.

Без проблем с внедрением в дизайн.

С загрузкой фото.

С поиском по разделам.

Посмотрите - http://fn.ua/ - чистенько, аккуратненько, ничего лишнего. Очень нравится.

PHP
17 лет назад
Gambler
46 лет
18 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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