Необходимо создать простую биржу копирайтеров. У кого есть опыт создания бирж или готовые биржи - стучите в аську с пометкой "Биржа копирайтера". Дополнительно: Сегодня все что получилось наработать прошлому исполнителю я получил ...
Доска объявлений с фото
Интересует php скрипт доски объявлений.
Без проблем с внедрением в дизайн.
С загрузкой фото.
С поиском по разделам.
Посмотрите - http://fn.ua/ - чистенько, аккуратненько, ничего лишнего. Очень нравится.
Заявки фрилансеров
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