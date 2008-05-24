Адалт флеш баннер

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки142 просмотра

Адалт Флеш Баннер исполнителю отдам т3

15 wmz

17 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Korish
Вася 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
20 отзывов(-2)
17 лет назад
$15
Спасибо Сотруднику Капранову Кириллу. Спасибо за выполненую работу, сделал великолепный баннер. Отмечю след. факторый позитивного сотрудничества с Кириллом: 1)Качесто Работы на вышем уровне! 2)Сроки изготовления на ура! 3)Ответсвенный 4)Адекватный и приятный в обшений p.s.Рекомендую!!!
Очень рад сотрудничеству с Антоном, отличный заказчик и очень приятный в общении человек. С Уважением Кирилл

Заявки фрилансеров

Korish
Вася 
36 лет
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Был
15 лет назад
20 отзывов(-2)
17 лет назад

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