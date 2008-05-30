Скрипт проверки невидимости ICQ

http://kanicq.ru/invisible/?method=2 нужен такой скрипт

Принцип его работы: отправляет запрос авторизации с номера не из контакт листа, таким образом проверяет на инвиз (скрипт берет аськи для проверки из списка UIN;password)

Если есть другие варианты, предлагайте.

Главное, чтобы проверяло инвиз всех известных клиентов (qip, icq6 - обязательно)