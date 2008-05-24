Переделать страницу сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка121 просмотр

http://www.neolands.ru/ переделать чтоб открывалась с помощью JScript

т.е

жду ответа в течении 3 часов

17 лет назад
acviel
Андрей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Itareo
30 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
$10
Быстро и качественно выполнил мой заказ. Очень благодарен.
Очень приятно было работать.

Заявки фрилансеров

Itareo
30 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад