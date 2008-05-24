Уважаемые разработчики! ТЗ в приложении. Пожалуйста ознакомьтесь перед тем как давать свои предложения. Просьба обращатся толковым людям, а не студентам, которые изучили синтаксис языка. Проект нужно сделать до среды вечера, максимум ...
Переделать страницу сайта
http://www.neolands.ru/ переделать чтоб открывалась с помощью JScript
т.е
жду ответа в течении 3 часов
Выбранный исполнитель
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