Уважаемые разработчики! ТЗ в приложении. Пожалуйста ознакомьтесь перед тем как давать свои предложения. Просьба обращатся толковым людям, а не студентам, которые изучили синтаксис языка. Проект нужно сделать до среды вечера, максимум ...
Доработка скрипта доски объявлений (PHP, MySQL)
Необоходимо слегка изменить скрипт доски Almond Classifieds (Pro Edition) - подправить дизайн, поставить каптчу.
Просьба обращаться толко после ознакомления с кодом free версии и легким изменением ее дизаина в стиле joblist.ru,
slando.ru/ (background, заголовки и т.п). Обязательно давать ссылку на измененный дизайн, можно приложить картинку, без этого предложения не рассматриваются.
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