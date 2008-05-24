Доработка скрипта доски объявлений (PHP, MySQL)

Необоходимо слегка изменить скрипт доски Almond Classifieds (Pro Edition) - подправить дизайн, поставить каптчу.

Просьба обращаться толко после ознакомления с кодом free версии и легким изменением ее дизаина в стиле joblist.ru,

slando.ru/ (background, заголовки и т.п). Обязательно давать ссылку на измененный дизайн, можно приложить картинку, без этого предложения не рассматриваются.