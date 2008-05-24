Доработка скрипта доски объявлений (PHP, MySQL)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки195 просмотров

Необоходимо слегка изменить скрипт доски Almond Classifieds (Pro Edition) - подправить дизайн, поставить каптчу.

Просьба обращаться толко после ознакомления с кодом free версии и легким изменением ее дизаина в стиле joblist.ru,

slando.ru/ (background, заголовки и т.п). Обязательно давать ссылку на измененный дизайн, можно приложить картинку, без этого предложения не рассматриваются.

MySQLPHP
17 лет назад
eTest
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20 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

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