Только для тех кто на отлично знает данную цмс. Оплата будет производиться по факту сдачи модуля. Сайт англоязычный. Оставляйте свои контактные данные я с вами свяжусь...
Объединить DLE 7.0 и Shop-Script Premium и phpBB 3
Необходимо объединить все это на одном сайте, сделать общий дизайн и общий личный кабинет. Желательно долгосрочное сотрудничество...
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Необоходимо слегка изменить скрипт доски Almond Classifieds (Pro Edition) - подправить дизайн, поставить каптчу. Просьба обращаться толко после ознакомления с кодом free версии и легким изменением ее дизаина в стиле joblist.ru, slando.ru/ ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $1500
Здравствуйте! Нам требуется опытный программист для создания аналога Сапе. Как первый этап - полное копирование их функционала. Как второй этап - доработка алгоритмов и бесконечное расширение функционала. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Дизайн сверстан. Сайт на двух языках. CMS стоит. Просьба предложения по срокам и оплате присылать в личку.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $10
http://www.neolands.ru/ переделать чтоб открывалась с помощью JScript т.е жду ответа в течении 3 часовЗавершен17 лет назад
Требуется php-программист/верстальщик для дальнейшего сотрудничества. На первом этапе (испытательном) требуется доделать сайт на MODx, а именно: 1. Подправить php-код 2. Добавить некоторых функций Бюджет - при общении ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $15
Адалт Флеш Баннер исполнителю отдам т3 15 wmzЗавершен17 лет назад
- $50
http://kanicq.ru/invisible/?method=2 нужен такой скрипт Принцип его работы: отправляет запрос авторизации с номера не из контакт листа, таким образом проверяет на инвиз (скрипт берет аськи для проверки из списка UIN;password) Если есть ...Завершен17 лет назад
Нужно проверить скрипт рекламного брокера на ошибки и исправить их, сейчас там точно не работает показ рекламных ссылок+ имеются в адмнке много ошибок.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Необходимо реализовать личный кабинет на Bitrix. Подробности по ICQ 258851692.Закрыт17 лет назад