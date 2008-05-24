Объединить DLE 7.0 и Shop-Script Premium и phpBB 3

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок163 просмотра

Необходимо объединить все это на одном сайте, сделать общий дизайн и общий личный кабинет. Желательно долгосрочное сотрудничество...

DLE
17 лет назад
oz85
Олег 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Ildarius
Ильдар 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
1 отзыв(-1)
17 лет назад
$250
10 дней

Заявки фрилансеров

Ildarius
Ильдар 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
1 отзыв(-1)
17 лет назад