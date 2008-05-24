Уважаемые разработчики! ТЗ в приложении. Пожалуйста ознакомьтесь перед тем как давать свои предложения. Просьба обращатся толковым людям, а не студентам, которые изучили синтаксис языка. Проект нужно сделать до среды вечера, максимум ...
Написание модулей для CMS JOOMLA
Только для тех кто на отлично знает данную цмс.
Оплата будет производиться по факту сдачи модуля.
Сайт англоязычный. Оставляйте свои контактные данные я с вами свяжусь...
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