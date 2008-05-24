Написание модулей для CMS JOOMLA

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок169 просмотров

Только для тех кто на отлично знает данную цмс.

Оплата будет производиться по факту сдачи модуля.

Сайт англоязычный. Оставляйте свои контактные данные я с вами свяжусь...

Joomla
17 лет назад
korol-tv-dvd
Карелин 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров