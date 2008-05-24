Добавить при заказе - вирт. маркет в джумле

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки185 просмотров

Нужно сделать доп поля в заказе

Данные клиента

Индекс

Регион

Район

Населенный пункт

Улица

Дом

корпус

Квартира

ФИО

Данные о заказе

и др некоторые заполняются из почтого справочника который я дам в экселе ну они заполнили только код почтовый а значения подставились...

далее сделать в полном описании превью картинки, щас оно есть но не такое как надо .

Joomla
17 лет назад
click
38 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров