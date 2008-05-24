Добавить при заказе - вирт. маркет в джумле

Нужно сделать доп поля в заказе

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и др некоторые заполняются из почтого справочника который я дам в экселе ну они заполнили только код почтовый а значения подставились...

далее сделать в полном описании превью картинки, щас оно есть но не такое как надо .