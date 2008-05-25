Shell или PHP4 cкрипт экспорта файлов

Требуется написать скрипт.

1) ищет все архивы *.zip в директории

2) экспортирует файлы с архивов в отдельные папки на сервере с именами 000000-003999

Подробное описание с примером:

в каталоге лежат архивы:

1.zip (дата создания feb 12 2006),

2.zip (feb 12 2006),

abc.zip (may 20 2008).

Скрипт кидает их содержимое в каталоги 000000, 000001 и 000003, причем учитывается дата создания архива(MTime) – самые новые архивы обрабатываются в конце, т.е. в каталог 00000 попадет содержимое архива 1.zip, 000001 – 2.zip, а в 000003 содержимое abc.zip! Те архивы, где нет видео файла, обрабатываются после остальных.

ОС unix.