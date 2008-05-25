Необходимо написать модуля для RunCMS, что бы можно было работать с Google Maps. 1. Необходимо чтоб админ мог ставить маркеры на карты, причем менять вид маркеров (загружать свои), 2. Добавлять описание ...
Shell или PHP4 cкрипт экспорта файлов
Требуется написать скрипт.
1) ищет все архивы *.zip в директории
2) экспортирует файлы с архивов в отдельные папки на сервере с именами 000000-003999
Подробное описание с примером:
в каталоге лежат архивы:
1.zip (дата создания feb 12 2006),
2.zip (feb 12 2006),
abc.zip (may 20 2008).
Скрипт кидает их содержимое в каталоги 000000, 000001 и 000003, причем учитывается дата создания архива(MTime) – самые новые архивы обрабатываются в конце, т.е. в каталог 00000 попадет содержимое архива 1.zip, 000001 – 2.zip, а в 000003 содержимое abc.zip! Те архивы, где нет видео файла, обрабатываются после остальных.
ОС unix.
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