Нужно сделать счетчик аналогичный майловскому для клиентов данного каталога и соответственно рейтинг настроить в каталоге. Все предложения в приват...
Клон nightparty.ru
Требуется англоязычный клон nightparty.ru. Примеры аналогичных работ объязательны.
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