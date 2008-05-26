Нужно сделать счетчик аналогичный майловскому для клиентов данного каталога и соответственно рейтинг настроить в каталоге. Все предложения в приват...
Модуль работы с Google Maps
Необходимо написать модуля для RunCMS, что бы можно было работать с Google Maps.
1. Необходимо чтоб админ мог ставить маркеры на карты, причем менять вид маркеров (загружать свои),
2. Добавлять описание к точкам.
3. Сделать категории для точек. Слева должен выводиться список категорий например (Новостройки, ТРК и т.д. при нажатии на новостройки на карте показываются точки только с новостройками)
4. Зарегистрированные пользователи должны иметь возможность добавить точку (он она должна проходить модерацию.)
По поводу оплаты. Оплата будет производиться исключительно на WMZ без возможности конвертирования. Предоплата возможна, но не более 20% от общей цены и то при том если ваш сертификат и данные чисты и в сервисе вы более (или около) 1 года, с портфолио и отзывами.
Иначе работаем так. половина работы сделана, я перечислил половину стоимости, далее половина сделана - я перечислил остаток.
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