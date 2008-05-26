Модуль работы с Google Maps

Нам необходимо было разработать карту, Этот работник 26 мая вызвался сделать эту работа, только сказал что нужно несколько дней чтобы закончить со своей работой. И 1 июня он взялся за разработку проекта, при этом сказал что разработка займет около 3-х дней (так как похожая работа у него уже была). Сейчас уже 11 число. прошло почти 2 недели. 4 июня я связался с этим работником чтобы узнать готова ли моя работа, на что мне ответили что у него выключали интернет и завтра (т.е. 5 числа) он мне покажет что сделано и ему ещё нужно 2 дня. На следующий день, мне небыло ничего показано. Ну, подумал я работает человек, не буду беспокоить. обратился к нему 6 числа. на что получил ответ "только появился Интернет. Завтра будет результат. сорри за задержку". Естественно на следующий день не было у меня готовой работы. Вчера, 12 июня в праздник. Я уже не надеясь получить свою работу, Все возможные сроки были сорваны. Я решил закрыть проект и начать новый, заодно оставить отзыв о этом работнике. И зайдя в свой проект увидел что этот работник в оналйне, хотя в ICQ он был в инвизибле и мне ничего не писал. Я в ICQ написал ему что вижу, что он в онлайне и что сейчас напишу ему отзыв о его "работе". На что он ответил что у него опять не было интернета. (помимо ICQ, данному человек был оставлен мобильный телефон, на который можно было позвонить послать СМС и т.д. предупредить хоть как-то.). Я сказал что надеюсь что к концу дня (12 июня) если будет готова моя работа, то я готов закрыть глаза на сорванные сроки и даже оставить сумму работы не изменной, на что не получил никакого ответа. И вот сегодня уже 10 часов 13 числа. и данный работник со мной так и не связался. Чтож. Не рекомендую обращаться к этому работнику. О профессионализме судить не могу, но если вы не хотите чтобы сроки ваших работ не были сорваны, то обращайтесь лучше к другому фрилансеру.