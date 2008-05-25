Нужен человек хорошо знающий CMS Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки183 просмотра

Что нужно мне объяснить немогу незнаю как это называется

стучите в аську 438-236-052

расскажу что нужно

Joomla
17 лет назад
voronsila
Вячеслав 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров