Магазин на UMI

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки131 просмотр

Ищу специалистов по UMI, у которых есть опыт решения нестандартных задач на даной цмс. Прошу новичкам не отвечать. Указывайте реализованные проекты и по возможности работы цены.

17 лет назад
Negoro
Егор 
51 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров