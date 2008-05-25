Необходимо написать модуля для RunCMS, что бы можно было работать с Google Maps. 1. Необходимо чтоб админ мог ставить маркеры на карты, причем менять вид маркеров (загружать свои), 2. Добавлять описание ...
Необходимо внести изменения в модули ABO.CMS
Необходимо внести изменения в модули ABO.CMS
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