Необходимо написать модуля для RunCMS, что бы можно было работать с Google Maps. 1. Необходимо чтоб админ мог ставить маркеры на карты, причем менять вид маркеров (загружать свои), 2. Добавлять описание ...
Создание icq-бота
Нужно создать полезного аська-бота, программы скрипта
более подробно пишите на [email protected]
или аська 373-194-373 после 21.00
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