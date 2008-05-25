Создание icq-бота

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок298 просмотров

Нужно создать полезного аська-бота, программы скрипта

более подробно пишите на [email protected]

или аська 373-194-373 после 21.00

17 лет назад
trt61
47 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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Нет заявок фрилансеров