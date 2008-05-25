Граббер каталога с сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки115 просмотров

Нужно собрать данные из каталога "Турфирмы" с сайта turizm.ru в файл формата EXCEL (XML). Оплата любым удобным способом - наличные или эл.деньги. Срок - 3 - 5 дней.

17 лет назад
mg2812
Гость 
53 года
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров