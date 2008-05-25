Установлен скрипт hivemail. Иногда приходят письма с крякозябрами вместо русских букв. И почти всегда крякозябры вместо русских букв в названии прикрепленных файлов (с рамблера вообще прикрепленный вордовский файл пришел как zip папка...). Письма с ...
Система блогов
Нужно сделать систему юзерских блогов,
без наворотов, собственно функционал:
- регистрация юзеров
- собственно блоги по категориям, подкатегориям и по типам (статья, новость)
- рейтинг постов и юзеров типа digg.com каждый плюс = 1 баллу
- избранное куда юзер может добавить пост
- ТОП статей и юзеров
администратор может отключить любого юзера, разрешить ему писать статьи (по умолчанию юзеры могут добавлять только новости)
подойдет любой движок хоть друппал хоть какой,
лишь бы дизайн туда можно было бы прикрутить и работал бы он стабильно.
дизайн простой.
предлагайте стоимость учитывая что это неккомерческая тема и
я ее за свои кровные делаю:)
спасибо за понимание.
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