Система блогов

Нужно сделать систему юзерских блогов,

без наворотов, собственно функционал:

- регистрация юзеров

- собственно блоги по категориям, подкатегориям и по типам (статья, новость)

- рейтинг постов и юзеров типа digg.com каждый плюс = 1 баллу

- избранное куда юзер может добавить пост

- ТОП статей и юзеров

администратор может отключить любого юзера, разрешить ему писать статьи (по умолчанию юзеры могут добавлять только новости)

подойдет любой движок хоть друппал хоть какой,

лишь бы дизайн туда можно было бы прикрутить и работал бы он стабильно.

дизайн простой.

предлагайте стоимость учитывая что это неккомерческая тема и

я ее за свои кровные делаю:)

спасибо за понимание.