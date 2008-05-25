Доделать сайт на битриксе

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки138 просмотров

Есть почти готовый сайт. Нужно внести небольшие правки в него. Бюджет - до 100 у.е. Список и тз - при переписке. В основном - это внешний вид. Жду предложений. Специалист - обязательно из Украины.

17 лет назад
svyatko
37 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
99 отзывов(-4)

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