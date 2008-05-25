Есть почти готовый сайт. Нужно внести небольшие правки в него. Бюджет - до 100 у.е. Список и тз - при переписке. В основном - это внешний вид. Жду предложений. Специалист - обязательно из Украины.
Автообновление блогов на WordPress
Есть 10+ Блогов на WordPress
Необходимо автоматизировать процесс обновления этих блогов.
Контент - собственный. (не граббер)
Загружается файл с текстом + файлы с HTML кодом - Устанавливается объем публикуемого текста - Частота публикаций - Категория.
И так для каждого блога.
Если есть готовое решение - сообщите.
Заявки фрилансеров
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