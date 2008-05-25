Автообновление блогов на WordPress

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки148 просмотров

Есть 10+ Блогов на WordPress

Необходимо автоматизировать процесс обновления этих блогов.

Контент - собственный. (не граббер)

Загружается файл с текстом + файлы с HTML кодом - Устанавливается объем публикуемого текста - Частота публикаций - Категория.

И так для каждого блога.

Если есть готовое решение - сообщите.

HTMLWordPress
17 лет назад
inpers
Сергей 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров