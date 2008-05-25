Настройка newsgrabber

Доброго времени суток!

Имеется: установленный newsgrabber (www.newsgrabber.info), почти настроенный шаблон.

Требуется: настроить парсинг с одной RSS ленты, до настроить шаблон (стили, разметка).

Для исполнителя знающего что и как работы минут на 30.

Просьба не писать в icq, email и ЛС. Оставляйте предложения сдесь.

Заранее благодарен!