Требуется написание граббера Я.Маркета для ДЛЕ. Основные требования: 1) Грабинг через прокси. В файл proxy.txt кидается несколько проксей и граббер использует их для грабинга. Если яндекс выводит сообщение Вы - робот или ...
Поправить XML поиск
Требуется поправить поиск реализованный через xml.yandex на сайте, поиск только по категории домашние животные (сайты которые есть в Яндекс Каталоге в данной категории)
Сайт на Joomale
Скрипт в аттаче
Заявки фрилансеров
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