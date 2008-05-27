Создать небольшой парсер

Нужно сделать PHP парсер с БД MySQL для клана в онлайн игре наподобие вот этого

http://legendary.dclans.ru/clan/sostav

тоесть данные тянутся отсюда

http://dwar.ru/clan_info.php?clan_id=17&mode=members.

нужны еще небольшие доработки.

при наведении на ник персонажа чтоб выплывало всплывающее окно отображавшее склонности (наверху над изображением перса медальки)

http://dwar.ru/user_info.php?nick=Ангел%20Деймона#

1)Скрипт должен легко настраиватся на другой клан

2) тянуть данные онлайн/ офлайн при каждом обращении к странице, остальные данные обновлять только раз в день и при нажатии на какую нить кнопу типа "обновить статистику"

Оплата по вэбмани ну или безопасная сделка

жду ваших предложений))