На сервере находятся фильмы, например 1000 штук, нужно написать скрипт, который сможет все это промаркировать, т.е. в начале каждого фильма вставить кусок текста, "Если вам еще не исполнилось 18 лет, просмотр фильма запрещен".
Небольшая доработка сайта на XSL-шаблонах
Подробное ТЗ отправлю почтой. В общих чертах объем работ:
1) настроить авторизацию пользователей и редактирование персональной информации из личного кабинета на сайте, несколько групп пользователей с разными правами.
2) небольшая косметика после доработки.
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