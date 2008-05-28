Добавить страницы. Битрикс.

Добрый день!

Помогите пожалуйста сделать так, чтобы при заходе на страницу http://www.sofrench.ru/shops/shops.php?SECTION_ID=152, можно было нажать на Адрес любого из магазинов и перейти по ссылке на страничку с его более полным описанием.

Заранее большое спасибо.