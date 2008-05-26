Скрипт. Вбивка данных>создание отдельной страницы.

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки281 просмотр

Нужен скрипт, в котором будет реализовано следующее:

Есть шаблонная страница при распечатке будет формат А4.

На ней уже есть часть данных, и пустые поля - ФИО, ФИО в транслите, дата рождения, дата создания страницы.

Каждая страница имеет уникальное имя - например набор символов и цифр на английском. Пример http://адрессайта.ру/g445j2h5jnmgv365j65.html

Вбивка данных производится через админ панель. Соответственно в админ панели раздел по созданным страницам с возможностью поиска.

Вот и весь проект.

Работы на пару часов.

Оплата - 30$

Сразу скидываем контакты аськи и время. когда там бываете.

РЕРАЙТЕРЫ, КОНТЕНТ-МЕНЕДЖЕРЫ, И ПР, ЭТОТ ПРОЕКТ НЕ ДЛЯ ВАС!!!

HTML
17 лет назад
other666
Виктор 
51 год
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
11 отзывов

Выбранный исполнитель

gid
38 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад
$30
1 день
Отличный специалист. Всё было сделано в кратчайшие сроки. Работоспособность скрипта на высоте. Никаких лишних вопросов. Рекомендую всем. Не пожалеете.
Отличный заказчик, точно знает, что ему нужно. Никаких проблем с оплатой. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

gid
38 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад

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