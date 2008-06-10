Требуется сделать Блог на joomla. 1) Комментарии 2) rss 3) тэги Если есть пример подобной работы ( т.е. Вы переписывали подобный компонент ) будет ещё лучше. Жду ...
Доработать компонент Joomla
Необходимо переделать компонент Joomla JCalPro (календарь, скачать можно тут: http://joomlaforum.ru/index.php?topic=11310.0) в афишу.
А именно:
Добавить возможность добавления события одновременно в несколько категорий (категории - это будут кинотеатры). Для каждого кинотеатра должна быть возможность назначить сколько дней будет идти событие (для каждого кинотеатра количество дней может быть разное), для каждого дня должна быть возможность назначить сеансы. Ну и соответственно сделать, чтоб сеансы были видны во фронте.
Жду предложений по срокам и цене.
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