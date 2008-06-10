Доработать компонент Joomla

Необходимо переделать компонент Joomla JCalPro (календарь, скачать можно тут: http://joomlaforum.ru/index.php?topic=11310.0) в афишу.

А именно:

Добавить возможность добавления события одновременно в несколько категорий (категории - это будут кинотеатры). Для каждого кинотеатра должна быть возможность назначить сколько дней будет идти событие (для каждого кинотеатра количество дней может быть разное), для каждого дня должна быть возможность назначить сеансы. Ну и соответственно сделать, чтоб сеансы были видны во фронте.

Жду предложений по срокам и цене.