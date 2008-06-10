Доработать компонент Joomla

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Завершен2 заявки186 просмотров

Необходимо переделать компонент Joomla JCalPro (календарь, скачать можно тут: http://joomlaforum.ru/index.php?topic=11310.0) в афишу.

А именно:

Добавить возможность добавления события одновременно в несколько категорий (категории - это будут кинотеатры). Для каждого кинотеатра должна быть возможность назначить сколько дней будет идти событие (для каждого кинотеатра количество дней может быть разное), для каждого дня должна быть возможность назначить сеансы. Ну и соответственно сделать, чтоб сеансы были видны во фронте.

Жду предложений по срокам и цене.

Joomla
17 лет назад
maxbeat
Максим 
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

nikitagon
Никита 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва
17 лет назад
$150
Отличный исполнитель, все сделал качественно и в срок, учтены все предложения и замечания. Сторудничеством очень доволен!
Честный и порядочный заказчик, никаких проблем во время работы не было. С пониманием относится к работе исполнителя. После выполнения первого проекта продолжаем сотрудничать. Очень доволен работой с Максимом.

Заявки фрилансеров

nikitagon
Никита 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва
17 лет назад

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