Требуется написать граббер объявлений с опредленной категории с размещением их на сайте с ДЛЕ в соответствующих разделах. Стоимость, сроки?
Разработка сайта знакомств / PHP-разработчик
Ищем на постоянную удаленную работу PHP-разработчика. Проект состоит из нескольких этапов. Планируем осуществить первый этап за 2 месяца и стартануть сайт с тем, что заложено в первый этап. В дальнейшем продолжаем работу по добавлению функционала в проект довольно постоянно, попутно фиксим баги (который все равно будут, наверняка ;) ) и вносим корректировки в функционал. В дальнейшем на разработку будет еще один портал. Поэтому ищем человека на _постоянную_ удаленную работу минимум на 3-4 месяца, а там будем смотреть от текущих задач.
Задача:
Требуется написать с нуля довольно универсальный движок для сайта знакомств, в котором все реализовано "модулями" и шаблонами с использованием Web-2.0 технологий (если так сказать ;) ), настраивается разграничение доступа по модулям для разных типов пользователей и тп... Реализовать для начала надо полностью функционал одного из коммерческих скриптов, так как будем переводить уже существующий и работающий сайт на том движке на этот. В плане проектирования надо закладывать возможность разбиения базы, веб-сервисов по разным серверам, в том числе, когда и база на части разделена или иное кластерное решение. Здесь надо обсуждать "за" и "против" уже по конкретной задаче. Тех. задание находится на стадии разработки в данный момент. Но ищем человека не под "проект", который надо сделать за определенную сумму, а на постоянное сотрудничество.
Присылайте резюме с обязательным описанием проектов, которые делали. Интересует "сложные" и "интересные". Можно кратким описанием все без излишних подробностей. Связь по e-mail: lancer [@] nikosgroup.com. Желательно e-mail, на личные сообщения отвечаю не сразу.
Оплата в расчете от 1500-2000 USD в месяц при относительно полной занятости. Число варьируется в зависимости от умений и времени, которое можете уделять. Но надо обязательно принять во внимание тот факт, что за 2 месяца надо выпустить первую версию "продукта".
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