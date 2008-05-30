Граббер новостей на ДЛЕ сайт

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Завершен7 заявок221 просмотр

Требуется написать граббер объявлений с опредленной категории с размещением их на сайте с ДЛЕ в соответствующих разделах. Стоимость, сроки?

17 лет назад
PrtoLiant
48 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

tiamo13
Sas 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
11 отзывов(-2)
17 лет назад
$35
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

tiamo13
Sas 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
11 отзывов(-2)
17 лет назад

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