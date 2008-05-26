Переработка swf-файлов

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Закрыт13 заявок235 просмотров

Нужен флешер для переработки swf-файлов

Эти swf-файлы представляют из себя текстово-графические

описания к компьютерной онлайн игре

(например виды войнов одного клана).

Присутствуют некоторые спец эффекты, навроде свечения

набалдашника на посохе мага и т.д.

Задача:

Необходимо переработать эти файлы, подставив туда

русский текст вместо английского. Русский текст предоставляется.

При этом результирующие файлы должны быть точно такого же

формата (версии), чтобы они корректно открывались изнутри игры.

Файлов всего 40 с лишним штук.

Город:

Желательно Москва для личной встречи, но возможны варианты...

Сроки

Быстро.

Оплата:

Обсуждается после прояснения метода решения задачи.

17 лет назад
alstone
48 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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