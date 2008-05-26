Меню на Java поправить

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок165 просмотров

Поправить меню. Сейчас правильно отображается только в IE, нужно чтобы везде и под любыми платформами. Сам скрипт лежит здесь http://www.paintingofrussia.com/menu/index3.php

В общем, ситуация такая: желающих много, как выбрать не знаю. 15 WMZ заплачу тому, кто сделает хорошо, и пару слов чиркнет, почему он считаем свой вариант отличным. Срок - до завтра (14.00 по МСК). Могу завести деньги в СБС (для тех кто сомневается).

ICQ#: 382-873-359.

JavaPHP
17 лет назад
artvolga
Валерий 
48 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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