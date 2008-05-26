Ищем на постоянную удаленную работу PHP-разработчика. Проект состоит из нескольких этапов. Планируем осуществить первый этап за 2 месяца и стартануть сайт с тем, что заложено в первый этап. В дальнейшем продолжаем работу по добавлению функционала ...
Меню на Java поправить
Поправить меню. Сейчас правильно отображается только в IE, нужно чтобы везде и под любыми платформами. Сам скрипт лежит здесь http://www.paintingofrussia.com/menu/index3.php
В общем, ситуация такая: желающих много, как выбрать не знаю. 15 WMZ заплачу тому, кто сделает хорошо, и пару слов чиркнет, почему он считаем свой вариант отличным. Срок - до завтра (14.00 по МСК). Могу завести деньги в СБС (для тех кто сомневается).
ICQ#: 382-873-359.
Заявки фрилансеров
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