Меню на Java поправить

Поправить меню. Сейчас правильно отображается только в IE, нужно чтобы везде и под любыми платформами. Сам скрипт лежит здесь http://www.paintingofrussia.com/menu/index3.php

В общем, ситуация такая: желающих много, как выбрать не знаю. 15 WMZ заплачу тому, кто сделает хорошо, и пару слов чиркнет, почему он считаем свой вариант отличным. Срок - до завтра (14.00 по МСК). Могу завести деньги в СБС (для тех кто сомневается).

ICQ#: 382-873-359.