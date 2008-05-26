Программирование сайта

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Закрыт10 заявок260 просмотров

Есть англоязычный сайт, есть верстка на несколько разделов, которые нужно добавить.

Оплата поэтапная за каждый раздел.

Движок самописный, оставляйте свои контактные данные, свяжусь и вышлю ТЗ.

17 лет назад
programmist123
Евгений 
42 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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