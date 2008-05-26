Требуется команда из 2-3х программистов, на Битриксе (обязательно требуются сертификаты). Интересует почасовая оплата! Связь через личку, кратко опишите вашу команду, стоимость часа программирования и ссылки на сертификаты.
Программирование сайта
Есть англоязычный сайт, есть верстка на несколько разделов, которые нужно добавить.
Оплата поэтапная за каждый раздел.
Движок самописный, оставляйте свои контактные данные, свяжусь и вышлю ТЗ.
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