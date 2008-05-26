Требуется написание скрипта для CorekDraw (подготовка к печати на широкоформатном плоттере). Возможности: - добавление полей - "простановка" люверсов (с заданым интервалом) - оптимальная компоновка для вывода на печать
Интерактивная карта
К разрабатываему сайту нужна интерактивная карта. Функционал: zoom (ориентировочно 4x), показ объектов, попадающих в окно карты, фильтр по типам объектов и т.п. информация об объектах хранится в БД. Более подробная инфа в личку или мыло. Бюджет оговаривается. Жду предложений сегодня.
Заявки фрилансеров
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