Интерактивная карта

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок323 просмотра

К разрабатываему сайту нужна интерактивная карта. Функционал: zoom (ориентировочно 4x), показ объектов, попадающих в окно карты, фильтр по типам объектов и т.п. информация об объектах хранится в БД. Более подробная инфа в личку или мыло. Бюджет оговаривается. Жду предложений сегодня.

17 лет назад
Soft-art
Goncharov Ivan 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров