Скрипт для CorelDraw

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  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки249 просмотров

Требуется написание скрипта для CorekDraw (подготовка к печати на широкоформатном плоттере).

Возможности:

- добавление полей

- "простановка" люверсов (с заданым интервалом)

- оптимальная компоновка для вывода на печать

CorelDRAW
17 лет назад
fiesta777
Юрий 
50 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

SergeyL
Сергей 
54 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
$200
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

SergeyL
Сергей 
54 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад