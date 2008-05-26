Парсинг фотохостингов - Flickr

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок285 просмотров

Парсинг фото хостингов по ключевому слову. (flickr, Picasa, Выдача Google картинки....)

Например запрос - Girls

На выходе два файла в формате txt

1) Прямые ссылки на изображения

2) Ссылки в формате html для вставки на собственный сайт.

Количество изображений по одному ключевому слову - 1000+

Прошу указывать цену за 1000 ссылок или стоимость скрипта.

HTML
17 лет назад
inpers
Сергей 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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