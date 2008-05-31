Нужна консультация по SOAP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки175 просмотров

Необходимо помочь настроить SOAP или найти альтернативный хостинг.

ICQ 372-324-595

17 лет назад
gush
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

OzZzzy
Павел 
42 года
17 лет в сервисе
Был
5 дней назад
17 лет назад
$25
Действительно профессионал своего дела. Провел консультацию и дал нужный совет. Советую заказчикам, т.к. человек знает свое дело и можно всегда быть уверенным в его профессиональной компетенции.
Очень грамотный заказчик. Может четко изложить то чего он хочет и в ходе работы проблем не возникает. Постоянно на связи. Рекомендую 10+

Заявки фрилансеров

OzZzzy
Павел 
42 года
17 лет в сервисе
Был
5 дней назад
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